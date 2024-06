Nazione: “Palladino è a Firenze, l’obbiettivo è chiudere un colpo prima di iniziare il ritiro”

Comincia oggi la prima vera settimana di Raffaele Palladino alla guida della Fiorentina. Il tecnico gigliato è arrivato nelle scorse ore in città e domani sarà presentato ufficialmente ai suoi nuovi tifosi. Appuntamento alle ore 12 presso il Media Center del Viola Park. Ci sarà sicuramente Daniele Pradè a presentarlo, anche se una mini presentazione fu fatta lo scorso 4 giugno con tanto di firma sul contratto. Ci sarà tempo, stavolta, di approfondire tematiche e motivazioni, forse anche nomi di mercato. Già, perché la presenza al Viola Park dell’allenatore agevola confronti e riunioni proprio sul tema più importante: come e quando rinforzare la squadra. Nomi a parte (pare aver chiesto lui Gaetano e Kean), ci saranno da capire anche i tempi degli acquisti, perché oggi non sembra esserci nessuno prossimo a vestirsi di viola. Il primo traguardo intermedio può essere posto intorno ai primi giorni di ritiro. Un paio di settimane per provare a stringere il cerchio e regalare al tecnico almeno il primo rinforzo. Il lavoro da fare è tanto, il cambio di allenatore impone ritmi serrati per arrivare preparati ai primi appuntamenti ufficiali della stagione. Per questo avere la rosa al completo il prima possibile sarebbe di vitale importanza. Facile a dirsi, meno a farsi per Pradè e Goretti che devono fare i conti con i prezzi gonfiati di inizio estate. Nel corso della presentazione di domani saranno rivelati anche gli uomini che comporranno lo staff del tecnico campano nella sua avventura a Firenze. Lo scrive La Nazione

