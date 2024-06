TMW: “Oggi si può chiudere la trattative per Ikonè in Qatar, la Fiorentina guadagnerà 10 milioni”

Possibile addio in casa Fiorentina. Il giocatore in questione è Jonathan Ikoné, per il quale sono accese le sirene dall’Arabia. In particolare, pare che l’Al-Arabi sia pronto a puntare sull’esterno offensivo francese L’offerta a livello di ingaggio è di 4 milioni, mentre ai viola per il cartellino ne sono stati proposti 10. C’è ancora distanza in questo senso, ma la giornata di oggi può esser decisiva per dare un’accelerata alla prima trattativa importante in uscita del mercato gigliato Arrivato in Italia nel gennaio 2022 per 14 milioni di euro dal Lille, di lui si diceva un gran bene. Addirittura, circolava la voce che nelle Giovanili del PSG fosse più forte di un certo – e coetaneo – Mbappé. Il campo però ha ribaltato giudizi troppo affrettatiIn due stagioni e mezzo e 115 partite giocate, Ikoné ha messo insieme appena 12 gol e 13 assist. Decisamente più ombre che luci nelle sue prestazioni, con il culmine negativo raggiunto in occasione della semifinale di Supercoppa Italiana contro il Napoli quando ha fallito il rigore del possibile 1-1. Per lui la parentesi italiana potrebbe chiudersi a breve, con una bella dose di rimpianti per quello che poteva essere e non è stato. Lo scrive Tuttomercatoweb

SPALLETTI ABBRACCIA NOSOTTI DOPO IL LUTTO