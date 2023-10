TMW, Fiorentina attenta: Duncan e Bonaventura in scadenza nel 2024 e Arthur è in prestito

TMW fa un focus interessante sulla Fiorentina e ci racconta che ci sono diverse situazioni da risolvere nella Fiorentina, tra contratti in scadenza al 30 giugno del 2024 (in mezzo però troviamo più di una opzione per il prolungamento dei termini) e giocatori che si trovano attualmente in rosa con la formula del prestito e sui quali pendono però dei diritti di riscatto che il club dovrà valutare se sfruttare.

Cinque scadenze al 2024, tre opzioni. In scadenza al prossimo 30 giugno c’è per esempio il contratto di Christian Kouame, che non ha opzione all’interno. Lo stesso vale per Gaetano Castrovilli, ma se per il primo la firma su un nuovo accordo pare solo una formalità, per l’ormai ex numero 10 viola il grave infortunio di inizio stagione rischia di rappresentare un punto di non ritorno. Formalmente in scadenza tra otto mesi, ma hanno l’opzione, ci sono anche Giacomo Bonaventura, Alfred Duncan e Yerry Mina: fino al 2025 quella dei due centrocampisti, per i quali comunque il club lavora sul rinnovo a parte, biennale ma sottostante al raggiungimento di determinate condizioni – oggi ancora abbastanza lontane – per il colombiano.

Centrocampisti in prestito: che futuro? Ci sono poi i giocatori a Firenze in prestito. Sono due, i due cervelli di centrocampo della squadra e su entrambi pende un diritto di riscatto: se la Viola vorrà confermare Arthur dovrà versare 20 milioni di euro alla Juve, per Maxime Lopez invece ne servono 9 al Sassuolo. Fatte salve però nuove negoziazioni, naturalmente.

