L’ultima idea di Italiano, Duncan terzino destro per dar fiato a Kayode. A Roma il primo esperimento

C’è un’idea che gira in testa a Vincenzo Italiano e che – almeno in attesa del mercato e comunque un bel pacchetto di partite da giocare – potrebbe rivelarsi preziosa per arginare al meglio l’assenza di Dodò, dosare l’impiego di Kayode e non ritentare l’esperienza di Parisi fuori dalla sua corsia naturale, quella sinistra.

Così, già domenica sera all’Olimpico, in qualche modo, Italiano ha fatto scaldare un Duncan non più solo e soltanto interdittore sulla mediana, ma anche difensore. Incrociandosi le corsie con capitan Biraghi. Un esperimento, questo, che potrebbe e potrà aiutare l’allenatore ad avere un elemento in più in una posizione dove altrimenti, Kayode dovrebbe giocarle tutte. E per tutti i 90 minuti.

La mossa Duncan, del resto, la si può supportare bene proprio perché coincide con un periodo assolutamente positivo, sul piano del rendimento complessivo, del giocatore. Duncan – restando alla sua posizione naturale – ha costruito accanto ad Arthur una mediana assolutamente concreta e affidabile. Ottima intesa fra i due e conseguente crescita di entrambi con Duncan sempre più lucido, attento e preciso nella fase di ostruzionismo al gioco avversario e copertura del reparto arretrato.

Giocatore ruvido, propenso anche all’attacco dell’avversario sul piano fisico, ecco insomma, quali sarebbero le ragioni che Italiano ha preso in considerazione per provare a dare un attimo di relax a Kayode e non chiedere (esclusivamente) a Parisi nuovi sacrifici, con il rischio, evidente, che l’ex Empoli possa ritrovarsi al centro di nuovi cali di tensione ed errori che giocando con il ’piede invertito’ sembrano aver condizionato il suo rendimento in questa prima parte della stagione.

Duncan, da parte sua, potrebbe prendere l’occasione di studiare da difensore come una chance per poter avere quella duttilità che Italiano ha chiesto – e ottenuto con gran successo – a Quarta, trasformando di fatto il centrale argentino in un giocatore che oltre a partecipare in forma diretta alla manovra di costruzione di gioco, riesce a spingere in avanti, cercare la via del gol e mettere in difficoltà gli schemi delle squadre avversarie per la sua dinamicità.

Aveva visto in Quarta questo tipo di caratteristiche, l’allenatore viola, che adesso punta a tirare fuori da Duncan anche quelle caratteristiche da giocatore che oltre ad arginare le idee sulla mediana può rivelarsi prezioso anche con la casacca di difensore aggiunto. Un Italiano… trasformista, quindi. Sempre e comunque in attesa del mercato, sia chiaro. Con la Fiorentina che a gennaio andrà a caccia dei ritocchi e degli innesti giusti. Lo scrive La Nazione

ITALIANO PIACE MOLTO AL NAPOLI