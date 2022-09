Nazione, Gonzalez verso il forfait, Duncan in dubbio. Rebus sugli esterni 

Stringere i denti ed andare avanti, con la consapevolezza di doversi abituare in fretta ai ritmi imposti dal doppio calendario. La Fiorentina ieri si è leccata le ferite del dopo Udine. Un po’ di rammarico per aver subìto la prima sconfitta stagionale, ma la voglia di provare subito a rifarsi. Anche perché domani c’è già la Juventus a misurare la temperatura ai ragazzi di Italiano. L’antivigilia è coincisa con il lavoro di scarico di chi ha giocato mercoledì sera, mentre gli altri si sono allenati in modo più intenso. Fra questi anche Jack Bonaventura, che con ogni probabilità tornerà a guidare il centrocampo dopo il turno di stop di Udine. La giornata di ieri è scivolata via insieme alle notizie dell’ultimo giorno di mercato. Nessuno scossone di rilievo in casa Fiorentina, calma piuttosto piatta al centro sportivo mentre la squadra cercava di recuperare le proprie certezze, fisiche e tecniche. La vigilia di oggi servirà a chiarire le idee a Vincenzo Italiano (sarà presente in conferenza stampa alle 12:45), ma fondamentalmente la formazione la farà insieme al dottore. Tanti i calciatori con noie fisiche.

Detto di Bonaventura, ieri si è allenato in gruppo Zurkowski che si avvia verso il recupero dopo il problema alla caviglia. Resta in dubbio Duncan, così come Nico Gonzalez che dovrebbe essere costretto al forfait anche domani. Fra i pali, in nome dell’alternanza, tornerà Gollini. La difesa dovrebbe essere quella titolarissima. Dodô a destra, Biraghi a sinistra e la coppia centrale formata da Milenkovic (sicuro il ritorno dal 1’ dopo il turno di riposo) ed Igor. A centrocampo riecco Amrabat in cabina di regia, con Bonaventura e probabilmente ancora Barak (dovrà sfruttare le partite per conoscere i meccanismi della Fiorentina, allenamenti a disposizione non ce ne sono).

In attacco sarà il turno del serbo Jovic provare a scardinare la difesa bianconera (è fermo al primo gol stagionale segnato contro la Cremonese). Sugli esterni il rebus è totale. Riccardo Sottil dovrebbe essere della partita, mentre a destra è serrato il ballottaggio tra il pimpante Kouame e Ikoné. Il francese cerca una chance per provare ad invertire il suo percorso in viola. E per farlo servono gol e anche assist. Lo scrive La Nazione.

