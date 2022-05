Tutti in piedi al Franchi, la Fiorentina vola in Europa. I viola battono la Juve 2-0

Siamo in Europa, all’ultima giornata la Fiorentina conquista i playoff di Conference League, l’Atalanta cade a Bergamo contro l’Empoli. l 5′ ottimo recupero di Milenkovic su Kean che si era avventato su un pallone in profondità, pericolo sventato per la Fiorentina. Al 190 tiro di Bonaventura dalla distanza, deviazione di un giocatore della Juve, palla in angolo. Al 27′ tiro dalla distanza di Bonaventura, Chiellini la devia in angolo. Al 35′ bel calcio d’angolo di Biraghi, arriva Igor ma incorna male il pallone che finisce fuori dallo specchio della porta. Al 36′ tiro dalla distanza di Duncan che finisce fuori. Al 45′ la Fiorentina passa in vantaggio al Franchi, Duncan porta i viola sull’1-0. Bonaventura in una mischia prende il pallone e allarga per Duncan che firma la rete del vantaggio viola.

Al 48′ bell’azione della Fiorentina, Saponara per Biraghi che va al cross, ci prova Gonzalez ma la palla finisce fuori dalla porta difesa da Pinsoglio. Al 53′ Gonzalez prova il tiro a giro dalla distanza, palla che finisce fuori dallo specchio della porta. Al 78′ doppia occasione per la Fiorentina, prima tiro di Piatek, poi di Bonaventura ma la Juve ha retto. Al 91′ Torreira viene steso da Bonucci, Gonzalez si presenta dal dischetto e firma il 2-0 viola.

