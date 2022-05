Al 45′ la Fiorentina passa in vantaggio al Franchi, Duncan porta i viola sull’1-0. Bonaventura in una mischia prende il pallone e allarga per Duncan che firma la rete del vantaggio viola.

LEGGI ANCHE, FORM.UFFICIALE; FUORI CABRAL, PIATEK DAVANTI. VENUTI E AMRABAT TITOLARI, FUORI TORREIRA