Duncan: “Giovedì importante, Firenze lo sa. Insieme ai tifosi abbiamo fatto grandi cose, ci aiuteranno”

Intervenuto ai microfoni ufficiali della Fiorentina, il centrocampista viola, Alfred Duncan, ha così parlato dopo la sconfitta per 1-0 contro il Napoli: “Contro squadre come il Napoli, per ottenere punti, non serve solo la prestazione. Oggi abbiamo fatto tante cose, ma se alla fine dei conti i punti sono zero, qualcosa da migliorare c’è. Direi un po’ di precisione, sia in fase difensive che offensiva. Il Napoli ci ha puniti perché è bravo a cercare i punti deboli delle avversarie”.

Poi sulla sfida di giovedì contro il Basilea: “Firenze è benissimo a conoscenza dell’importanza della partita di giovedì. Insieme abbiamo fatto grandi cose e ci daranno sicuramente una mano a fare una grande gara giovedì”.