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Duncan punzecchia Ikonè: "Conosciamo le sue qualità ma poteva fare meglio sull'occasione finale"

Ai canali ufficiali della Fiorentina il centrocampista viola Duncan ha commentato il pareggio contro l'Inter

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 marzo 2022 21:23
Duncan punzecchia Ikonè: "Conosciamo le sue qualità ma poteva fare meglio sull'occasione finale" -
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Firenze, stadio A.Franchi, 30.11.2021, Fiorentina-Sampdoria, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Ai canali ufficiale della Fiorentina ha parlato il centrocampista della Fiorentina Alfred Duncan. Queste le sue parole:

Noi sappiamo la qualità che ha Ikoné. Sul gol sbagliato penso che poteva fare meglio. Ma non è semplice entrare a partita in corso. Abbiamo dimostrato coraggio e abbiamo gestito meglio la palla. Abbiamo limitato una squadra come l’Inter. Penso che abbiamo fatto un passo in avanti. Non è facile fare una partita di questo spessore a San Siro".

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