Duncan punzecchia Ikonè: "Conosciamo le sue qualità ma poteva fare meglio sull'occasione finale"

Ai canali ufficiali della Fiorentina il centrocampista viola Duncan ha commentato il pareggio contro l'Inter

Ai canali ufficiale della Fiorentina ha parlato il centrocampista della Fiorentina Alfred Duncan. Queste le sue parole:

“Noi sappiamo la qualità che ha Ikoné. Sul gol sbagliato penso che poteva fare meglio. Ma non è semplice entrare a partita in corso. Abbiamo dimostrato coraggio e abbiamo gestito meglio la palla. Abbiamo limitato una squadra come l’Inter. Penso che abbiamo fatto un passo in avanti. Non è facile fare una partita di questo spessore a San Siro".

ITALIANO FELICE DOPO IL PAREGGIO A SAN SIRO

https://www.labaroviola.com/italiano-sono-felicissimo-se-continuiamo-a-fare-questo-calcio-ci-toglieremo-grandi-soddisfazioni/169636/