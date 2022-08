Nazione, Duncan rientra a Firenze, problema muscolare per lui: salda la trasferta in Spagna

Un problema muscolare ha costretto Duncan a uscire. Il centrocampista non parteciperà dunque alla trasferta viola in Spagna contro il Betis Siviglia: nelle prossime ore è previsto il rientro a Firenze, dove Duncan svolgerà una preparazione per recuperare in vista della Cremonese. Lo scrive La Nazione.

