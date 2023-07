Da Bologna, Per Dominguez servono 15 milioni: Fiorentina deve cedere Duncan per liberare posto

Ritorna in auge il mercato attorno a Nico Dominguez. Sull’argentino ci sono Roma e Milan, con situazioni diverse, i giallorossi hanno chiesto un prestito con diritto, non obbligo, no del Bologna, mentre i rossoneri potrebbero investire dopo la cessione di Tonali e nonostante l’arrivo di Reijnders, soprattutto se venisse ceduto Pobega. Per ora offerte da 15 milioni non ne sono arrivate ed è tutto fermo. Resta poi la pista Fiorentina. Preso Arthur, i viola sono ancora interessati al numero otto del Bologna ma prima dovrebbero cedere Duncan e liberare un posto. Giovanni Sartori continua a chiedere 15 milioni di euro nonostante la scadenza contrattuale tra un anno e per ora non ci sono margini di manovra. Lo scrive TuttoBolognaWeb.

ORE CALDE SUL FRONTE AMRABAT? IL MANCHESTER UNITED PRONTO A MUOVERSI