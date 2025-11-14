14 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 14:08

Duncan ricorda: “Italiano mi ha lasciato carisma, essere dominanti in campo e non venire sottomessi”

Redazione

14 Novembre · 11:42

Aggiornamento: 14 Novembre 2025 · 11:42

L’ex centrocampista della Fiorentina Alfred Duncan che è stato intervistato a TuttoVenezia.it ed ha parlato degli anni sotto Vincenzo Italiano, queste le sue parole:

Come è stato essere allenato da Vincenzo Italiano? Che ricordi hai?
“Con mister Vincenzo abbiamo un rapporto molto bello. Sono rimasto legato a lui perché mi ha insegnato tanto e mi ha preso quando avevo meno fiducia. Venivo da sei mesi difficili e complicati prima di partire in prestito a Cagliari. Grazie a lui ho recuperato quella fiducia che mi mancava da un anno, facendomi tornare quel giocatore che si divertiva in campo, dando fastidio agli avversari e facendo il tuttocampista come piace a lui. Mi ha lasciato carisma in campo, cercando di essere dominanti e non venire sottomessi. Questo mi piace perché gli avversari hanno poche cose da fare in campo e tu riesci a fare tutto quello che pensi di fare senza pensare agli errori era quello che verrà. Quindi, mi ha lasciato davvero delle belle cose”

