La Gazzetta dello Sport: "Il Venezia cerca rinforzi a centrocampo. Piace molto Alfred Duncan"

Il Venezia cerca rinforzi a centrocampo e vorrebbe puntare su Alfred Duncan. Il centrocampista si è liberato a zero dalla Fiorentina

Diverse partenze a centrocampo per la Fiorentina, trovandosi un reparto svuotato dai molteplici addii e che quindi dovrà riempire in questa finestra di mercato. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, tra i partenti che possono ancora rimanere in Serie A ci sarebbe anche Alfred Duncan: il centrocampista ha attirato l'interesse di una neopromossa, nonché il Venezia, già impegnato a risolvere alcune situazioni in vista della prossima stagione, come quella per Nicolussi Caviglia con la Juventus e la possibile partenza di Tanner Tessmann . Di Francesco vorrebbe rinforzare il suo centrocampo sfruttando l'occasione, in quanto Duncan si è svincolato, aprendo le porte ad una nuova esperienza.

DALLINGA È IL NOME GIUSTO PER DARE UN CENTRAVANTI FORTE ALLA FIORENTINA, IL PROFILO GIUSTO PER PALLADINO

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