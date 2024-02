Duncan fa il provino, riscaldamento sul terreno del Dall’Ara, problema fisico da testare?

Non compare tra i titolari Alfred Duncan per la partita contro il Bologna, al suo posto c’è Mandragora. Ma quella che poteva sembrare inizialmente una scelta tecnica in realtà si è rivelata una scelta di natura fisica con il centrocampista che ha svolto un vero e proprio riscaldamento personalizzato prima della partita per valutare le sue condizioni fisiche. Duncan ha alternato esercizi individuali e alcuni test con gli altri titolari. Un modo per valutare le sue condizioni fisiche.

