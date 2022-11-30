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Gazzetta dello Sport, Lo Spezia guarda in casa Fiorentina: chieste informazioni per Duncan e Kouamé

Lo Spezia osserva attentamente le mosse di mercato in uscita in casa Fiorentina. Stando quanto riportato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il club ligure è da tempo su Szymon Zurkowski...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 novembre 2022 11:13
Gazzetta dello Sport, Lo Spezia guarda in casa Fiorentina: chieste informazioni per Duncan e Kouamé -
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Firenze, stadio A.Franchi, 10.10.2022, Fiorentina-Lazio, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Lo Spezia osserva attentamente le mosse di mercato in uscita in casa Fiorentina. Stando quanto riportato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il club ligure è da tempo su Szymon Zurkowski, ma non solo. Infatti - si legge -, Le Aquile hanno iniziato a raccogliere informazioni anche su Alfred Duncan e Christian Kouamé.

FIORENTINA HA OPZIONE DI RINNOVO CONTRATTO DI AMRABAT FINO AL 2025, VERRÀ PROPOSTO ADEGUAMENTO

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