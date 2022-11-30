Gazzetta dello Sport, Lo Spezia guarda in casa Fiorentina: chieste informazioni per Duncan e Kouamé

Lo Spezia osserva attentamente le mosse di mercato in uscita in casa Fiorentina. Stando quanto riportato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il club ligure è da tempo su Szymon Zurkowski...

Lo Spezia osserva attentamente le mosse di mercato in uscita in casa Fiorentina. Stando quanto riportato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il club ligure è da tempo su Szymon Zurkowski, ma non solo. Infatti - si legge -, Le Aquile hanno iniziato a raccogliere informazioni anche su Alfred Duncan e Christian Kouamé.

https://www.labaroviola.com/fiorentina-ha-opzione-di-rinnovo-contratto-di-amrabat-fino-al-2025-verra-proposto-adeguamento/194263/