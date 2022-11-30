Gazzetta dello Sport, Lo Spezia guarda in casa Fiorentina: chieste informazioni per Duncan e Kouamé
Lo Spezia osserva attentamente le mosse di mercato in uscita in casa Fiorentina. Stando quanto riportato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il club ligure è da tempo su Szymon Zurkowski...
A cura di Redazione Labaroviola
30 novembre 2022 11:13
Lo Spezia osserva attentamente le mosse di mercato in uscita in casa Fiorentina. Stando quanto riportato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il club ligure è da tempo su Szymon Zurkowski, ma non solo. Infatti - si legge -, Le Aquile hanno iniziato a raccogliere informazioni anche su Alfred Duncan e Christian Kouamé.
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