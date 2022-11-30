Fiorentina ha opzione di rinnovo contratto di Amrabat fino al 2025, verrà proposto adeguamento

Un grande mondiale adesso e una stagione di altissimo livello in questa prima parte, la Fiorentina vuole blindare Amrabat

Si è fatto un gran parlare della scadenza di contratto di Amrabat, come riporta questa mattina La Nazione, la scadenza è giugno 2024 ma la Fiorentina vanta un’opzione per arrivare al 2025. Per quanto riguarda il centrocampista marocchino, in grande spolvero ai Mondiali, l’idea della società viola è quella di convocare gli agenti per adeguare lo stipendio verso l’alto e prolungare il rapporto.

FIORENTINA INTERESSATA A BAMBA

https://www.labaroviola.com/dalla-francia-la-fiorentina-vuole-bamba-esterno-del-lille-costa-20-milioni-concorrenza-atalanta/194257/