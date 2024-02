Esiste una Fiorentina senza Arthur? Italiano prova la coppia Mandragora-Duncan davanti alla difesa 

Detto ciò, non c’è più tempo per piangersi addosso e il tecnico viola deve trovare delle nuove soluzioni. Italiano starebbe provando davanti alla difesa la coppia Duncan e Mandragora. Decisione nata soprattutto dalle prestazioni deludenti di Maxime Lopez. Il francese rimane comunque in vantaggio per un posto davanti alla difesa, ma il centrocampo con i due mediani potrebbe essere un esperimenti che stuzzica e non poco la fantasia di Vincenzo Italiano. Lo scrive il Corriere dello Sport.

