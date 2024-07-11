L'Udinese ci prova per Duncan, ma non è stata trovata l'intesa economica con l'ex centrocampista viola
Non mancano le offerte per Duncan: l'ex viola è seguito dalla Turchia e da diversi club italiani, tra cui Lazio e soprattutto Udinese
Dopo il mancato rinnovo con la Fiorentina, Alfred Duncan è attualmente in cerca di una nuova squadra da cui ripartire. Nelle ultime settimane c'erano stati alcuni interessamenti dalla Turchia, ma anche dalla Serie A non mancano le richieste. Lazio e soprattutto Udinese, come riportato da Gianluca Di Marzio su X, nelle ultime ore i friulani, hanno provato a fare un'offerta concreta al giocatore ghanese, che per il momento ha declinato, ritenendo non congrua l'offerta economica.
CdS: "Vranckx in cima alla lista della Fiorentina. I viola sperano di chiudere per meno di 10 milioni"
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