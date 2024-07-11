L'Udinese ci prova per Duncan, ma non è stata trovata l'intesa economica con l'ex centrocampista viola

Non mancano le offerte per Duncan: l'ex viola è seguito dalla Turchia e da diversi club italiani, tra cui Lazio e soprattutto Udinese

A cura di Redazione Labaroviola 11 luglio 2024 10:41

Alfred Duncan

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