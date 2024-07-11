Corriere dello Sport: “Vranckx in cima alla lista della Fiorentina, i viola vogliono chiudere per meno di 10 milioni”

Fiorentina a caccia di rinforzi per il centrocampo

La Fiorentina è a caccia di rinforzi per il centrocampo. Che Aster Vranckx sia in cima alla lista dei preferiti non da oggi non è un mistero, come sono conosciute le resistenze del Wolfsburg a quota dodici milioni, tetto che la Fiorentina vorrebbe e vuole abbassare sotto i dieci. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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