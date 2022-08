Nazione, trasferta ad Udine, Gonzalez e Duncan ancora in dubbio. Cabral torna dal 1’

Mister Italiano ci ha scherzato su, quando ormai domenica sera era vicina la mezzanotte e l’adrenalina per la partita contro il Napoli era ancora alta: «Siamo quasi all’antivigilia, martedì sarà già una nuova vigilia…». Proprio così, perché domani la Fiorentina sarà di scena alla ‘Dacia Arena’ per il primo turno infrasettimanale contro l’Udinese. La conta dei disponibili è stata fatta nel corso dell’allenamento di ieri sera.

Occhi puntati su Duncan e Gonzalez, entrambi out col Napoli. Con tante partite così ravvicinate (sabato c’è la Juventus) l’imperativo è quello di non affrettare i tempi e non correre rischi: la valutazione sul loro impiego sarà fatta oggi dopo la rifinitura. Il tecnico gigliato attuerà la consueta rotazione, con il piccolo vantaggio che da ora in avanti anche gli avversari saranno costretti a cambiare qualcosa. Fin qui, in Italia, la Fiorentina è la squadra che ha giocato di più, ma con l’avvio delle coppe europee la situazione si equilibrerà. Il gruppo nel complesso sta bene, ma qualche acciacco in alcuni uomini ha tolto possibilità di scelta ad Italiano. Domani potrebbe tornare Venuti, così come Igor. A centrocampo dovrebbe esserci Mandragora, mentre in attacco può essere la volta di Cabral. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, NARDELLA RISPONDE A SPALLETTI: “OFFESE DA CONDANNARE, MA NON GENERALIZZIAMO. TIFO VIOLA CALDO E PASSIONALE”