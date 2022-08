Nazione, Gonzalez c’è, Duncan anche. Dodo non è ancora al top, domenica potrebbe giocare Venuti

Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato ieri nel tardo pomeriggio, quando i giocatori della Fiorentina hanno raggiunto il centro sportivo ‘Davide Astori’ per la ripresa degli allenamenti in vista della gara con la Cremonese. Subito un paio di buone notizie per mister Italiano che potrà avere a disposizione sia Nico Gonzalez che Alfred Duncan. Il primo, reduce da un fastidio all’anca, sta bene e non necessita di esami strumentali. Stesso discorso per il ghanese, rientrato prima degli altri a Firenze per un risentimento muscolare al bicipite femorale. Entrambi si sono allenati ieri con i compagni.

La prima Fiorentina ufficiale non dovrebbe discostarsi troppo da quella che sabato scorso ha giocato contro il Betis Siviglia. L’unico dubbio riguarda la condizione fisica di Dodô, in ballottaggio con Venuti. Terracciano in porta. Milenkovic ed Igor coppia centrale con Biraghi a sinistra. Amrabat in regia con Bonaventura e Maleh mezzali. In attacco in vantaggio Jovic, con Sottil e Gonzalez ai suoi lati. Lo scrive La Nazione.

