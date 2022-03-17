Bonaventura rischia il forfait. Duncan si candida per una maglia da titolare contro l'Inter

Allarme rosso per Bonaventura, il centrocampista viola potrebbe non farcela, ieri non ha lavorato ancora con il gruppo

Allarme rosso per Jack Bonaventura: se quello di ieri per il centrocampista doveva essere il primo giorno di allenamento in gruppo (dopo lo scarico di martedì insieme ai giocatori che hanno preso parte al match con il Bologna), le notizie arrivate sul fronte dell’ex Milan non sono state positive: la mezzala si è limitata infatti a svolgere solo una seduta differenziata rispetto ai compagni (che hanno invece lavorato sulla parte tattica allo stadio, con i baby Bianco e Munteanu aggregati ai più grandi), rimanendo al centro sportivo per effettuare una serie di esercizi a basso carico di intensità e terapie.

Tutto per colpa di quei fastidi muscolari accusati domenica pomeriggio che lo avevano costretto al cambio dopo poco più di un’ora di gioco ma che Bonaventura si è poi trascinato anche nei giorni successivi, visto che all’uscita dal campo lo staff medico gli aveva applicato una borsa del ghiaccio per limitare i danni. Al momento, dunque, Jack resta a forte rischio per la trasferta di dopodomani a San Siro con l’Inter, in quello che per lui è ormai da svariate stagioni un derby alla luce dei sei anni vissuti con la maglia del Milan. L’allenamento di oggi dovrà dunque sciogliere gli ultimi dubbi sulla disponibilità del giocatore, che in ogni caso farà di tutto per farsi trovare pronto contro i campioni d’Italia. In vista dei quali, a questo punto, Duncan si candida per una maglia da titolare. Lo scrive La Nazione.

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