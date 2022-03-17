Gonzalez a caccia del gol, l’ultimo risale al 24 ottobre. Presi lui il 40% dei rigori viola
Nico Gonzalez è uno dei punti fermi della Fiorentina di Italiano. L'argentino ha preso tanti rigori per merito dei suoi movimenti
A cura di Redazione Labaroviola
17 marzo 2022 08:58
Nico Gonzalez é uno dei punti fermi della Fiorentina di Italiano. L'ultimo salto di qualità è il gol. Non segna, infatti, dal 24 ottobre. Dietro Biraghi e Bonaventura c’è Nico Gonzalez. Giusto ricordare come nel 40% dei rigori assegnati alla Fiorentina ci sia lo zampino del classe ’98. Merito dei suoi movimenti. Lo scrive Repubblica.
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