Gonzalez a caccia del gol, l’ultimo risale al 24 ottobre. Presi lui il 40% dei rigori viola

Nico Gonzalez è uno dei punti fermi della Fiorentina di Italiano. L'argentino ha preso tanti rigori per merito dei suoi movimenti

Nico Gonzalez é uno dei punti fermi della Fiorentina di Italiano. L'ultimo salto di qualità è il gol. Non segna, infatti, dal 24 ottobre. Dietro Biraghi e Bonaventura c’è Nico Gonzalez. Giusto ricordare come nel 40% dei rigori assegnati alla Fiorentina ci sia lo zampino del classe ’98. Merito dei suoi movimenti. Lo scrive Repubblica.

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