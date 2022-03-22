Duncan: "Abito in Toscana da 14 anni, mi sento uno di qui ormai. Giochiamo anche per Commisso"

Il centrocampista della Fiorentina Alfred Duncan ha parlato ai microfoni del sito ufficiale viola anche di Firenze e di Commisso

Il centrocampista della Fiorentina Alfred Duncan ha parlato al sito ufficiale viola. Queste le sue parole su Firenze e il presidente Commisso:

“Firenze la conoscevo molto bene già prima. Abito a 45 minuti da Firenze, la conoscevo già bene. Venendo qui ancora di più. Quando posso giro, ma non tantissimo: mi piace stare in casa. Sto in famiglia, gioco, sto sereno e penso a lavorare. Sono toscano: ho vissuto tutta la mia vita qui. Ho giocato qui, sono residente in Toscana da 14 anni. Commisso? Andiamo in campo anche per il Presidente Rocco Commisso. Da quando è arrivato a Firenze ha sofferto i primi anni per i risultati, e si vede quanto ci tiene: quando le cose non girano bene per la squadra ci soffre”.

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