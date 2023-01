Tuttosport, Torino su Duncan: idea via in prestito secco o a titolo definitivo per 4 milioni  

Al capitolo rinforzo di centrocampo, l’obiettivo non è sostanzialmente unico come per la copertura degli altri due ruoli: detto questo su un giocatore, già seguito in tanti, precedenti sessioni di mercato Vagnati sta concentrando le attenzioni. Parliamo di Alfred Duncan, ghanese con nazionalità italiana da sempre in Italia (dopo gli esordi con l’Inter nel 2012-13 ha giocato con Livorno, Samp, Sassuolo, Cagliari e Fiorentina). Mancino di piede («Ho bisogno di un centrocampista di piede sinistro», ha dettato Juric prima della gara contro il Verona), e con quelle doti in interdizione che mancano alla rosa granata.

Detto che Duncan è anche in possesso di un piede sinistro educato, non tale da renderlo un assist-man, però adeguato a proporre una pulita circolazione di palla. Il centrocampista viola è in scadenza di contratto con la Fiorentina nel 2024. Il club viola, decidendo di rimanere in possesso del cartellino, potrebbe percorrere la via del rinnovo di contratto, per poi concedere Duncan in prestito secco al Torino. L’altra via è quella di una cessione definitiva, con il valore del cartellino da parametrare in base al solo anno e mezzo di contratto residuo e all’età del giocatore: il ghanese – che in carriera ha anche disputato 10 partite in Nazionale – ha 29 anni. Tenuto conto di ogni variabile, la sua valutazione in caso di acquisizione del cartellino da parte di Cairo andrebbe ad aggirarsi sui 4 milioni. Lo scrive Tuttosport.

LEGGI ANCHE, PROBABILE FORMAZIONE DELLA FIORENTINA: VENUTI A DESTRA. TORNANO AMRABAT E KOUAMÉ, PANCHINA PER NICO