Probabile formazione della Fiorentina: Venuti a destra. Tornano Amrabat e Kouamé, panchina per Nico

Domani alle 15 la sfida al Franchi tra Fiorentina e Sassuolo aprirà la diciassettesima giornata di Serie A. Mister Italiano sembra intenzionato a confermare lo stesso modulo di sempre, il 4-3-3. In porta Terracciano, cambia la difesa vista contro il Monza: Venuti in pole per la corsia di destra, con Milenkovic in vantaggio per una maglia al centro della difesa al fianco di Martinez Quarta. A centrocampo Bonaventura, Amrabat e Barak. Attacco formato da Ikoné, Cabral e Kouamé. Nico Gonzalez si accomoderà in panchina, vedremo se ci sarà spazio per l’argentino a partita in corso.

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Martinez-Quarta, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Barak; Ikoné, Cabral, Kouamé.