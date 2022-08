Nazione, Duncan non ha ancora recuperato dal problema fisico: rischia di saltare la prima di A

Lavoro differenziato per Duncan, il centrocampista non ha preso parte all’amichevole in Spagna deve ancora smaltire il problema fisico accusato in Austria. Niente di grave in quanto si tratta di un fastidio al bicipite femorale, che rischia però di fargli saltare la prima presenza stagionale contro la Cremonese. Lo scrive La Nazione.

