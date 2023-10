Repubblica, Duncan si è preso la Fiorentina. A breve un incontro con la società per il rinnovo

Come riporta Repubblica, una delle grandi sorprese della Fiorentina in questo avvio di stagione è Alfred Duncan. Il centrocampista ghanese ha stupito anche il mister viola Italiano, che in conferenza stampa ha ironizzato pure sul luogo delle sue vacanze.

Arrivato nel gennaio 2020, il primo vero mercato dell’era Commisso, per sedici milioni di euro dal Sassuolo dopo tante promesse disattese e un prestito al Cagliari quest’anno Duncan ha finalmente svoltato. Merito di un ruolo adatto alle sue caratteristiche, di una maggior centralità in entrambe le fasi e una continuità mentale mai avuta.

Alfred ha sempre voluto mettersi in mostra nella Fiorentina e ha respinto anche le offerte estive arrivate per la cessione: anzi, nei prossimi giorni, al massimo mesi, si incontrerà con la società per discutere il rinnovo in scadenza nel giugno del 2024. La volontà della società è quella di tenerlo, mentre per il club viola di trattenere un giocatore improvvisamente diventato importante

GRANDE OPPORTUNITA’ IN ARRIVO PER COMUZZO?