Vranckx dovrebbe arrivare a Firenze per sostituire Sofyan Amrabat, ormai ai margini della Fiorentina vista la sua volontà di andare altrove. Ma un altro calciatore che potrebbe lasciare i viola è Alfred Duncan. Secondo La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, In corso anche un sondaggio del Genoa con la Fiorentina per Duncan.