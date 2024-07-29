Venezia, Duncan: "Non è stato facile fare questa scelta. Di Francesco è stato decisivo"

Alfred Duncan, dopo la sua esperienza a Firenze, si è presentato ai tifosi del Venezia in conferenza stampa

Alfred Duncan, dopo la toccante lettera di addio alla Fiorentina e ai fiorentini, è diventato un nuovo giocatore del Venezia. Questo pomeriggio ha parlato in conferenza stampa, presentandosi così ai suoi nuovi tifosi. Queste le sue parole riportate dai colleghi di TMW:

"Non è stato facile fare questa scelta, ma il mister è stato decisivo, ho già lavorato con lui, il legame va oltre il campo. Avevo molte offerte anche prima della scadenza del contratto. E' stato più facile decidere dopo aver parlato con l'allenatore. Il Venezia ha bisogno di umiltà, ma anche coraggio per poter fare tutto ciò che ha come potenziale. La squadra deve avere coraggio, ma anche l'umiltà di fare la partite che dovrà fare".

POGGI: “TESSMANN HA DOMINATO LA SERIE B, IL PASSAGGIO IN SERIE A NON È UN SALTO NEL BUIO. PUÒ CRESCERE”

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