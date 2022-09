Allenamento mattutino per la Fiorentina di Vincenzo Italiano in vista della sfida di domani al Franchi alle ore 18:45 contro i lettoni dell’RFS Riga. Non arrivano buone notizie dal centro sportivo, Nico Gonzalez ed Alfred Duncan sono assenti.

