Tuttosport, il Torino piomba su Duncan: sarà decisiva da qui a fine mese la sua volontà 

Nella Fiorentina milita uno di quei giocatori più chiacchierati di questi tempi in ottica granata: ovvero il 29enne Duncan, centrocampista di piede sinistro, in scadenza tra un anno e mezzo. Nelle ultime 2 gare contro Monza e Sassuolo è tornato titolare, dopo una vita. Nelle prime 15 giornate aveva messo assieme solo un paio di presenze dal primo minuto, più 7 comparsate finali: un magro bottino che più volte aveva fatto storcere il naso al ghanese, in vista del mercato di gennaio. La volontà di Duncan potrà fare la differenza, di qui a fine mese. Lo scrive Tuttosport.

LEGGI ANCHE, ITALIANO: “CONCRETI E SOLIDI IN DIFESA. MI GRIDAVANO DI METTERE AMRABAT MA NON GIOCA PERCHÈ STA MALE”