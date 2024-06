Kouamé e Castrovilli tra i calciatori in scadenza più preziosi in Serie A. Anche Bonaventura e Duncan in top 20

Siamo ormai giunti al termine della stagione calcistica 2023-2024, che per la Fiorentina si chiuderà domani dopo la trasferta contro l’Atalanta. Come ogni giugno che si rispetti, sono tanti i giocatori in scadenza di contratto tra le compagini di Serie A. Per questo motivo, il portale calcistico Transfermarkt.it ha stilato una classifica dei calciatori più preziosi a cui terminerà il proprio contratto con le rispettive società il prossimo 30 giugno; tra questi, ci sono alcuni uomini della Fiorentina, alcuni dei quali sono stati assoluti protagonisti nel ciclo di Vincenzo Italiano. Infatti, il più prezioso è Kouamé, che con un valore 9 milioni di euro è il terzo giocatore in scadenza più prezioso in Serie A. Subito dopo l’esterno ivoriano c’è Castrovilli (8 milioni di euro) nonostante abbia giocato molto poco causa infortuni. In top 20 ci sono anche Duncan (4,5 milioni di euro) e Bonaventura (3 milioni di euro), uno dei giocatori più importanti della Fiorentina.

Per tutti questi calciatori il futuro è ancora tutto da scrivere: a breve, scopriremo se rinnoveranno con la società gigliata o se lasceranno il capoluogo toscano.

