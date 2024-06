Dodô scrive: “Mi fa troppo male. Chiedo scusa a tutti i tifosi, ci assumiamo ogni responsabilità”

Continuano ad arrivare i primi post sui social da parte dei giocatori della Fiorentina, che dopo la sconfitta di mercoledì in finale di Conference League non avevano rilasciato alcun tipo di dichiarazione. Dopo i due argentini Beltran e Martinez Quarta, tra i giocatori più apprezzati dai tifosi viola in questa stagione, è appena arrivato il messaggio social di Dodô, uno tra i pochi a salvarsi nella partita contro l’Olympiacos. Queste le parole del terzino brasiliano sul post di Instagram:

“Non so cosa dire, mi fa troppo male, ancora una volta un’occasione per portare una gioia maggiore a Firenze, e non ci siamo riusciti, mi fa male, perché lo meritavamo tutti tanto. Chiedo scusa a tutti voi tifosi, che sono sempre al nostro fianco in ogni momento, ci assumiamo tutte le responsabilità, e che non commetteremo errori ancora in futuro, nelle prossime battaglie, grazie Firenze, grazie dal profondo del mio cuore 💜🙏🏾”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dodo (@dodo98)

IL MESSAGGIO SUI SOCIAL DI BELTRAN