Bocci:"L'assenza di Bove è pesante per la Fiorentina, nessuno in rosa sa fare quel lavoro"

Il noto giornalista vicino agli affari di casa Fiorentina ha parlato anche dell'assenza del centrocampista romano

A Radio Bruno è intervenuto il noto giornalista Alessandro Bocci che ha commentato i temi più caldi legati alla Fiorentina: "Penso che in questo momento non possiamo giocare in modo offensivo come a Bologna perché purtroppo non abbiamo Bove al momento. Bove era perfetto nel lavoro di copertura e aiutava tanto la difesa, inoltre stava giocando ad un livello altissimo per questo adesso la sua assenza è davvero pesante per tutti, ma dobbiamo trovare delle alternative anche sul mercato dove oltre alla punta da alternare a Kean bisogna prendere qualcuno che dia equilibrio."

Sul mercato: Pradé non deve sbagliare e non sarà facile perché deve fare le scelte giuste per inserire un giocatore nuovo in un ruolo delicato. Folorunsho mi piacerebbe, anche se non è adatto perfettamente, mentre Frendrup lo sarebbe di più ma non lo cederanno soprattutto non a noi."

Sulla Conference: "Sfida difficile contro un avversario in salute ed in grande forma che, addirittura, ti è davanti in classifica, soprattutto a causa della sconfitta di Nicosia dove l'allenatore ha esagerato con gli esperimenti. Domani vietato sbagliare."

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