Bocci: "Dragusin è il leader difensivo che ci mancava, è il più forte che potevi prendere in giro"

Il centrale rumeno arriva in viola ed è stato approvato anche dal giornalista

A Radio Bruno, il giornalista Alessandro Bocci ha approvato l'arrivo di Dragusin in viola: "Non mi aspettavo questo colpo, ma ne avevi bisogno e ha sorpreso tutti perché credevamo si stringesse per Koleosho o Thorstvedt, invece è arrivato lui e va benissimo perché è un difensore di grande livello che non avevamo. Ora qualcuno dovrà uscire là dietro e oltre a Valentini e Moreno, vedo Pongracic magari in uscita."

Prosegue: "Paratici è stato veloce per evitare di arrivare secondo sugli obiettivi, ma ora deve dare via degli esuberi e le squadre lo sanno che la Fiorentina deve lavorare in uscita. Abbiamo un giocatore pronto che può far coppia con Viery sperando il brasiliano sia già pronto per la maglia da titolare."