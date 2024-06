Bocci: “Alla Fiorentina serve un leader, Zaniolo non lo è. Se lo guardi in campo ti giri dall’altra parte”

Il giornalista Alessandro Bocci è intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno, parlando degli Europei e di alcuni temi caldi in casa Fiorentina. Queste le sue parole sulla squadra viola:

“La Fiorentina ha bisogno di giocatori guida, che possano aiutare la squadra a fare un salto in avanti. Zaniolo ha una personalità che è tutto fuorché quella di un leader. Si può discutere sulle sue qualità tecniche, ma a livello umano è diverso. La differenza la fanno quei giocatori che hanno carisma, che hanno le caratteristiche da leader. La Fiorentina non ce l’ha, in tempi recenti non ce l’ha avuto. Bonaventura forse un po’, ma non è come Chiellini con l’Italia. Zaniolo, sotto questo punto di vista, lo guardi in campo e ti giri dall’altra parte. Per carità, sarei contento se venisse alla Fiorentina, ma personalmente non lo prenderei, nonostante le sue qualità tecniche. Discorso analogo per Kean, che però prenderei perché secondo me ha le capacità di fare molto bene.“

