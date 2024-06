L’Inter chiude per Josep Martinez e il Genoa cerca un portiere. Terracciano tra i possibili sostituti

L’Inter ha definito gli ultimi dettagli per l’acquisto di Josep Martinez, portiere classe 1998 che si è ben comportato in questa stagione con la maglia del Genoa. Da questa cessione, la società ligure incasserà circa 13,5 milioni di euro più di 2 di bonus.

Adesso, il Grifone ha la necessità di individuare rapidamente un sostituto all’altezza, che possa difendere egregiamente i pali rossoblù nella prossima stagione di Serie A. Il primo nome per la porta è quello di Dominik Kotarski, estremo difensore di proprietà del Paok Salonicco, profilo confermato anche ieri dall’a.d. Blazquez. Il Genoa ha fatto un primo tentativo, offrendo 4 milioni e il prestito di Yeboah, secondo quando riportato da Il Secolo XIX. La richiesta del club greco però si aggira tra gli 8 e i 10 milioni di euro. Le alternative non mancano, dato che i rossoblù seguono anche Leo Roman del Maiorca, Zion Suzuki del St.Truiden, Turati e Terracciano. Il numero 1 della Fiorentina, però, appare un po’ più indietro nelle scelte del Genoa, visto che la società gigliata non pare avere intenzione di cederlo in questa finestra di mercato.

