Il retroscena del Corriere della Sera: “Giuntoli aveva offerto Kean al Milan. No secco dei rossoneri”

La Fiorentina dovrebbe a breve trovare l’accordo per Moise Kean.L’attaccante della Juventus ha già un accordo con il club di Commisso, adesso si aspetta solo l’ok tra le due società dopo l’accordo sulle cifre. Intanto, il Corriere della Sera, riporta un retroscena sulla possibile cessione dell’ex PSG.

Infatti, Thiago Motta vorrebbe riavere a Torino Alexis Saelemaekers dopo la sua esperienza a Bologna. Giuntoli quindi, per convincere il Milan, avrebbe offerto proprio l’obiettivo della Fiorentina. I rossoneri però hanno risposto con un no secco, chiedendo ben 15 milioni per l’esterno rossoblù.