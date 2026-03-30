Bocci su Kean: “E’ intoccabile anche in Nazionale. Ora ha lo sprint per fare un gran finale di stagione”.

E’ intervenuto a Radio Bruno l’opinionista Alessandro Bocci per parlare sia di Nazionale che di Fiorentina. Queste le sue parole sulla nazionale e sulla scelta Politano invece che Palestra: “Gioca Politano perché è il titolare nella testa di Gattuso, che è un allenatore molto gerarchico. Segue una logica di gruppo. Da quel che si è capito stamattina all’allenamento, per un discorso di palle inattive, Palestra potrebbe andare in tribuna e fare spazio a Cambiaso”.

Su Kean e sul fatto che ora sia concentrato sulla partita di domani con la Nazionale e poi rimetta la testa nel carrarmato (come direbbe Paratici) per quel che riguarda la Fiorentina: “Non ho dubbi su quel che farà Kean, mi auguro che non si faccia male e che questa pausa delle nazionali gli dia lo sprint necessario per fare un grande finale di stagione, per la Fiorentina è molto più semplice arrivare a meta. Dopo quel che ho visto a Bergamo mi è sembrato molto meno macchinoso e mi auguro che a Verona possa far la differenza”.

A Bocci è piacito molto il gol di Kean contro l’Irlanda del Nord: “Sono quelli che faceva l’anno scorso, gol che quest’anno si inventa molto meno. Kean è il giocatore che può farci fare il salto di qualità e la differenza. Anche in Nazionale è irrinunciabile, mai è stata messa in discussione la presenza di Kean”.