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Bocci: "A Palladino questa sosta servirà per cercare la continuità necessaria per ottenere risultati"

Il noto giornalista e tifoso viola ha commentato la partita vinta ieri dalla Fiorentina contro il Milan di Fonseca

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 ottobre 2024 21:16
Bocci: "A Palladino questa sosta servirà per cercare la continuità necessaria per ottenere risultati" -
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Al Pentasport di Radio Bruno ha parlato il noto giornalista Alessandro Bocci che ha commentato il successo di ieri della Fiorentina contro il Milan: "Palladino ha capito che la difesa a 4 è la priorità e che a 3 si fa poco. Inoltre il mister ha Adli che è un giocatore fondamentale e ieri lo abbiamo visto, può fare tutto ed ha tanta qualità quindi deve giocare titolare. La partita di ieri era facile da preparare perché il Milan è un avversario che dà tante motivazioni, mentre adesso viene il difficile perché a Lecce sarà la controprova, bisognerà capire come sta la squadra dopo questa partita e da lì ripartire per ricercare la continuità necessaria. Non dobbiamo ripetere la prestazione di Empoli, bisogna iniziare a vincere più partite in fila."  

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