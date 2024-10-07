Bocci: "A Palladino questa sosta servirà per cercare la continuità necessaria per ottenere risultati"

Il noto giornalista e tifoso viola ha commentato la partita vinta ieri dalla Fiorentina contro il Milan di Fonseca

Al Pentasport di Radio Bruno ha parlato il noto giornalista Alessandro Bocci che ha commentato il successo di ieri della Fiorentina contro il Milan: "Palladino ha capito che la difesa a 4 è la priorità e che a 3 si fa poco. Inoltre il mister ha Adli che è un giocatore fondamentale e ieri lo abbiamo visto, può fare tutto ed ha tanta qualità quindi deve giocare titolare. La partita di ieri era facile da preparare perché il Milan è un avversario che dà tante motivazioni, mentre adesso viene il difficile perché a Lecce sarà la controprova, bisognerà capire come sta la squadra dopo questa partita e da lì ripartire per ricercare la continuità necessaria. Non dobbiamo ripetere la prestazione di Empoli, bisogna iniziare a vincere più partite in fila."

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