Bocci: “Il merito dei 2 anni straordinari della Fiorentina è di Italiano. A Bologna non si fanno male da soli”

Alessandro Bocci, giornalista del Corriere della Sera, ha parlato del momento della Fiorentina a Radio Bruno, queste le sue parole:

“In questo momento la Fiorentina non sta bene mentre il Bologna sta benissimo, gioca 1 volta a settimana e quindi gestisce un altro tipo di lavoro, ha un entusiasmo cittadino diverso, li non si svegliano ogni mattina cercando il difetto in Italiano, qui ci stiamo facendo male da soli. Il vero nodo di tutto alla Fiorentina è la condizione precaria dei giocatori più forti, Arthur non sta bene, Nico Gonzalez è lontano dalla migliore condizione, Bonaventura non è il solito, penso che ora sia meglio far giocare Beltran. Poi c’è la classe operaia che sta facendo fatica, Biraghi ha giocato malissimo ma Parisi quando è entrato non sta facendo la differenza, ma anche Maxime Lopez e Kayode non stanno facendo bene ora. Maxime Lopez ha fatto una prova sconcertante a Lecce

Se l’allenatore vuole l’esterno allora deve arrivare l’esterno subito, prendere Gudmundsson era come scalare l’Everest. C’è aria di fino ciclo, non vedo il polso duro, la società si deve far sentire, la Fiorentina non è fuori da tutto, siamo in piena corsa su 3 competizioni. L’intervento della società è importante, il calcio ha delle regole. Bisogna parlare con i giocatori, intervenire, poi parliamo con l’allenatore. Se la Fiorentina ha fatto due anni straordinari il merito è dell’allenatore

Il Bologna ha speso meglio della Fiorentina ed ha speso anche meno, questa deve essere una riflessioni. Guardate quanti soldi ha speso la Fiorentina per Duncan e Ikonè, poi per giudicare il Bologna va visto anche il prossimo anno senza Thiago Motta, se dovesse andar via, cosa faranno senza di lui e quanto c’è di Thiago Motta nel rendimento di questa stagione. Loro hanno anche il vantaggio di giocare una volta a settimana, la settimana è molto più semplice rispetto a Italiano”

