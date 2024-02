Il contratto di Kouame scade a Giugno ma la Fiorentina ha un opzione per il 2025, si tratta per il rinnovo

La Fiorentina si prepara ad accogliere l’ultimo pezzo offensivo che le mancava. Torna dalla sua Costa d’Avorio da campione d’Africa l’esterno Christian Kouame, mancato mai come in questo mese al suo allenatore Italiano. Questo racconta bene le difficoltà del recente passato viola, in attesa che il tecnico guidi una riorganizzazione per evitare che venga contaminato anche il futuro, e testimonia quanto poco supportato sia stato Italiano nelle scelte di mercato portate avanti dai suoi dirigenti nel mercato di gennaio. Non divaghiamo, comunque Dicevamo, Kouame: il classe 1997 non dovrebbe essere della partita domenica, nell’atteso derby del comune fiorentino con l’Empoli di Nicola, in grande risalita e ostacolo duro, se si pensa soprattutto al fatto che gli azzurri all’andata, al Franchi e con Andreazzoli in panchina, hanno vinto. Domani sarà il giorno giusto per rivedere Kouame a Firenze. In linea teorica potrebbe anche essere convocato per la sfida con l’Empoli di domenica, ma Italiano dovrà chiaramente valutarne le condizioni fisiche per capire se e come utilizzarlo. Sullo sfondo intanto anche la questione contrattuale. Kouame è infatti entrato negli ultimi mesi del vincolo con la Fiorentina, in scadenza il prossimo 30 giugno. La società viola ha comunque il diritto di opzione unilaterale, aspetto che scaccia via il timore di qualsivoglia pretendente pronta a soffiarlo a zero già adesso. Estendendo in automatico, però, lo stipendio del calciatore schizzerebbe sopra i 2 milioni di euro netti: per questo sono in corso da settimane delle trattative per un rinnovo al di là dell’opzione. Fino ad oggi non hanno portato un esito: considerando le offerte rifiutate in estate, sono attese presto novità. Lo scrive Tuttomercatoweb

