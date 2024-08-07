Sentite Bocci: "De Gea? È un rischio, non gioca da 14 mesi. Portiere non è una priorità rispetto altri ruoli"

Il giornalista Alessandro Bocci ha parlato oggi su Radio Bruno della Fiorentina di Palladino, soffermandosi anche sul tema portieri: "De Gea? Non gioca da 14 mesi e tra pochi giorni i viola giocano co...

Il giornalista Alessandro Bocci ha parlato oggi su Radio Bruno della Fiorentina di Palladino, soffermandosi anche sul tema portieri: "De Gea? Non gioca da 14 mesi e tra pochi giorni i viola giocano con il Parma. Christensen, inoltre, non mi sembra molto in forma. Sicuramente, De Gea è una scommessa proprio perché non gioca da tanto. Gioca coi piedi e per questo Palladino lo caldeggia, ma bisogna vedere in che condizioni arriva. È un rischio secondo me, ed inoltre il portiere non è una priorità rispetto ad altri reparti. Turati? Non mi convince nemmeno lui. Musso e Szczesny mi sembrano più affidabili, ma più difficili da prendere".

PEDULLÀ: “IERI SERA SONO ANDATI AVANTI MOLTO BENE I DISCORSI PER GUDMUNDSSON ALLA FIORENTINA”

https://www.labaroviola.com/pedulla-ieri-sera-sono-andati-avanti-molto-bene-i-discorsi-per-gudmundsson-alla-fiorentina/263330/