Pedullà: "Ieri sera sono andati avanti molto bene i discorsi per Gudmundsson alla Fiorentina"

Intervenuto sul proprio canale YouTube, Alfredo Pedullà ha così parlato dei temi di mercato in casa Fiorentina: "Terracciano è legato al portiere che la Fiorentina vuole prendere. Il numero uno per di...

Intervenuto sul proprio canale YouTube, Alfredo Pedullà ha così parlato dei temi di mercato in casa Fiorentina: "Terracciano è legato al portiere che la Fiorentina vuole prendere. Il numero uno per distacco è De Gea. Ieri sono andati avanti molto bene i discorsi per Gudmundsson. In caso di cessione di tutti i gioielli, deve essere il Genoa a spiegare il motivo, non io che non ho il controllo del Grifone. La Fiorentina sta insistendo per portare a casa Gudmundsson. Nel frattempo Nzola ha il Lens alle costole, ma lui aspetta ancora perché in Serie A potrebbe esserci il Monza, il Genoa se dovesse cedere Retegui, ci potrebbe essere anche il Cagliari che è anche su Cheddira. Ci ha provato anche il Verona, ma sta andando su due profili stranieri in contemporanea. Questa è la settimana dei colpi, ma occhio alle strategie".

TMW, INCONTRO IN GIORNATA TRA LA FIORENTINA E GLI AGENTI DI TESSMANN, O SARÀ ACCORDO O SARÀ ROTTURA

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