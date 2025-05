Bocci su Zaniolo: “Palladino puntava sulla sua voglia di riscatto, invece è stato impalpabile e completamente assente”

A Radio Bruno è intervenuto il giornalista Alessandro Bocci per parlare della sfida di ieri persa dalla Fiorentina a Roma: “La Fiorentina ha perso una gara che non meritava ed è sicuramente peggio perché la Roma non ha creato nulla oltre al gol e poi si è difesa, mentre la squadra viola non è riuscita a essere concreta perché purtroppo questa sconfitta ti fa dire addio alla Champions e forse pure all’Europa League dal campionato. Il rischio di restare fuori dall’Europa è alto, sei aggrappato solo a giovedì dove ti giochi davvero tutto.”

Su Gudmundsson: “Io credo in lui e lo metterei sempre in campo, però è chiaro che non stiamo vedendo quello di Genova e bisogna capirne il motivo perchè può essere colpa sua o del gioco, magari entrambe le cose. Ieri tra le linee ha dato l’unica palla decente a Mandragora, però deve essere più coraggioso e puntare l’uomo, ieri era fondamentale creare la superiorità numerica e non l’ha fatto.”

Su Zaniolo: “Per ora è stato impalpabile e non credo che rimarrà alla Fiorentina perché sembra proprio estraneo al gruppo. Palladino ha voluto far riposare Gudmundsson e Beltran e ha voluto puntare sulla sua voglia di riscatto contro la Roma, invece era nervoso e si è fatto anche espellere.”