“La Lega Calcio mi ha detto che in caso di finale Juventus-Fiorentina, squadra viola in Europa League”

Alessandro Bocci, giornalista del Corriere della Sera, ha parlato a Radio Bruno di cosa potrebbe accadere in caso di finale di Coppa Italia tra Juventus e Fiorentina, con la Juventus che quasi sicuramente non potrà disputare le prossime competizioni europee per tutti gli illeciti che stanno emergendo. Ricordiamo che la squadra che vince la Coppa Italia ha l’accesso automatico alla prossima Europa League.

“Per questo caso ho chiamato direttamente la Lega Calcio e mi hanno detto che in caso di finale di Coppa Italia tra Fiorentina e Juventus, con la squadra bianconera esclusa dalle competizioni europee, in Europa League ci andrebbe l’altra finalista di Coppa Italia perchè il ragionamento è quello di aver sottratto il premio e quindi non è giusto che non ci vada dal campionato ma ci deve andare la finalista di Coppa. Da tifoso della Fiorentina credo a questo punto è giusto tifare la Juventus in semifinale contro l’Inter”

