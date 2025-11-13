13 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 16:54

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Bocci: “Gud e Fagioli non gli unici colpevoli. Il problema è collettivo ma è evidente il crollo difensivo”

News

Bocci: “Gud e Fagioli non gli unici colpevoli. Il problema è collettivo ma è evidente il crollo difensivo”

Redazione

13 Novembre · 15:34

Aggiornamento: 13 Novembre 2025 · 15:34

TAG:

#FiorentinabocciFagioliGudmundssonVanoli

Condividi:

di

Il giornalista è intervenuto al Pentasport per commentare le dichiarazioni di Vanoli durante la conferenza di presentazione

Alessandro Bocci ha commentato a Radio Bruno la situazione della Fiorentina dopo le prime parole di Paolo Vanoli in conferenza stampa: Fagioli e Gudmundsson? Anche gli altri non si sono svegliati. Gudmundsson sta facendo meno male di Fagioli, alla fine ha fatto 4 gol, ma sicuramente può dare di più.”

Bocci sottolinea come il problema sia generale: “Non si può andare così tanto sui singoli in questo momento. Gudmundsson ha battuto due rigori pesanti, uno col Bologna e uno col Genoa. Le parole di Vanoli devono valere per tutti.”

Conclude proiettandosi alla gara con la Juventus: “Contro la Juventus vorrei vedere consapevolezza, rabbia su ogni pallone e attenzione difensiva. Se la Fiorentina prenderà gol come quelli subiti a Genova, sarà difficile uscire da questa situazione. Non a caso la Fiorentina è l’ultima difesa della Serie A.”

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio