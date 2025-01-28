Bocci: "Palladino ha finalmente capito che la Fiorentina ha bisogno di un centrocampista in più per vincere"

Il noto giornalista ha parlato del successo di domenica a Roma contro la Lazio per 2-1 dei viola di Palladino

A Radio Bruno il noto giornalista Alessandro Bocci ha parlato della vittoria viola a Roma contro la Lazio: "Finalmente abbiamo giocato con un centrocampista in più come Folorunsho e abbiamo vinto, non era difficile ma Palladino ci ha messo tanto a capirlo anche perché Folorunsho fa quello che Sottil non ti può dare. Quelle coperture non le fa lui, lui va sulla fascia, corre e dribbla ma torna poco quindi avevi bisogno di un giocatore del genere."

Sulla partita: "Il primo tempo è stato splendido, la ripresa meno perché hai sofferto troppo però ci siamo difesi bene e abbiamo fatto una gran vittoria. Benissimo Beltran che credo abbia fatto la partita migliore da quando è qui. Bene anche Gudmundsson in ripresa e Pongracic. Allora mi chiedo perché il croato sia stato così tanto fermo."

Su Pablo Marì: "Non capisco perché prenderlo dato che hai già Moreno, Valentini, Ranieri, Comuzzo e Pongracic. Un altro difensore non serve a niente, siamo già a posto di numero."

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