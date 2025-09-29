Bocci raccomanda: “Non si parli più di obiettivi, ma si resetti tutto. Questa Fiorentina fa fatica a salvarsi”

Alesssandro Bocci si è espresso in radio per parlare della Fiorentina, nel giorno dopo della gara contro il Pisa

Il giornalista Alessandro Bocci è intervenuto a Radio Bruno, per commentare le ultime di casa Fiorentina: “Bisogna fare tutti un passo indietro, senza parlare di obiettivi, perché questa Fiorentina, così, fatica a salvarsi. Il Pisa meritava perfino qualcosa in più, se non mi danno quel rigore, io grido. Oggi bisogna resettare, giochiamo contro le prime due della classe e sarà molto dura. In questo momento, la cosa più saggia è cancellare le pressioni alla squadra, che è completamente persa, lo si è visto anche dagli sguardi vuoti dei giocatori. C’è disperazione, quindi bisogna fermarsi e cercare pian piano di tirarsi fuori da questa situazione.

Pioli deve avere avanti per una strada, che è quella di ieri, e bisogna migliorare la condizione fisica e la personalità anche se dubito. Si devono, poi, riaccendere Fagioli e Gudmundsson, mentre questo Nicolussi Caviglia è peggio di Cataldi e Sohm la controfigura di quello che avevo visto a Parma. L’unica cosa che salvo è che, nei momenti di difficoltà, la squadra ha almeno lottato”.

Sulla prima di Conference: “Ora è tutto un problema, il calendario è brutto. Se la Fiorentina è questa, qualunque partita diventa difficile. Ho guardato il Lecce, che pensavo fosse l’unica messa peggio di noi, e, invece, il Lecce ha giocato bene. In questo momento, bisogna sperare che Pioli riaggiusti la squadra, che vinca contro il Sigma, contro cui la Fiorentina è favorita, anche se non deve considerarsi favorita in nessuna partita questa squadra”.